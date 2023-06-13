台中市立法委員第7選區（太平、大里）可謂是國民黨艱困選區，日前傳出將派國民黨發言人林家興出戰，對戰現任民進黨立委何欣純。林家興12日走訪大里與太平拜訪市議員林碧秀及賴義鍠，兩人13日證實並表示將全力支持輔選，希望國民黨盡速提名；何欣純則說，按照自己的節奏持續深耕。

台中市立法委員第7選區（太平、大里）現為民進黨立委何欣純。（本報資料照）

林碧秀、賴義鍠13日證實林家興12日前往拜訪。兩人皆讚賞林家興願意出來承擔，除表達願意全力協助輔選外，也針對地方的生態、需求給予林家興建議。

林碧秀與林家興相談兩個多小時，她表示，林家興年輕且口才不錯，對地方也相當用心，拜訪前有事先做功課。她和林家興談論許多，議題包括電線地下化、人行道變電箱移置與校舍老舊廁所改建、打通道路國有地與水利地的整合等，希望林家興可以針對這些議題多思考；另希望黨中央盡速提名，林家興也要勤跑地方，畢竟地方還是要「搏感情」，不是只靠打空戰。

而賴義鍠因過去曾參選過中市第七選區，他則以過來人的經驗和林家興分享經驗與看法。賴義鍠表示，一般選舉都會先去找地方頭頭，但是因所剩時間緊迫，建議林放後面，而要直接與基層民眾接觸，先讓地方認識他，名聲傳出去後自然會有人來認識他；再來尚無需準備太多政見，因為民眾對政見比較無感，但針對執政黨執政不利之處民眾會很有共鳴，對此訴求民意。

針對林家興拜會地方，何欣純則表示，選舉是一時的，服務地方、爭取建設是一輩子的承諾，不管對手是誰，都希望他對這塊土地是有疼惜、有感情、有溫暖的，目前她會按照自己的tempo繼續深耕在地，服務選民、爭取建設，「因為這是我自己的故鄉，我會為它盡所有心力，做最大的努力，來爭取、服務」。