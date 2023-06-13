新北幼兒園餵藥案，引發大眾高度關注。國民黨高市議員方信淵今（13）日總質詢時關注該議題，若發生在高雄時，將如何因應防範，建議訂定SOP管理。對此，市長陳其邁答詢時表示，日前已清查轄內145家醫療院所，經比對管制藥品無短缺情形，後續將責成衛生局等局處訂定SOP稽查幼兒園。

方信淵指出，新北幼兒園發生餵藥案，這真的是不可思議，為了讓孩子好照顧，卻對孩子未來成長傷害非常大，也許這並非冰山一角，可能高雄也有，只是沒爆發出來，若發生在高雄怎麼處理？

方信淵認為，目前未針對孩童驗頭髮、驗血，該如何防範避免高雄類似事件重演，高市府必須訂出SOP管理辦法，必須有專人在做防範，至少要有動作，讓幼兒園不會餵食，建議每年都要做查驗。

對此，陳其邁指出，6月9日已做完聯合稽查，高雄轄內有145家醫療院所，經比對管制藥品數量，沒有短缺情形，巴比妥這種藥除了處方外，沒有其他取得管道，一般用於治療小孩癲癇，其他很少使用，他將責成衛生局、社會局研議制定SOP稽查幼兒園，讓家長安心。