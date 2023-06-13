迪士尼今（13日）傳出明年1月1日下架台灣所有頻道，包括衛視中文台及衛視電影台。衛視中文台的長壽綜藝節目，包括曾國城、巴鈺主持的《一袋女王》及胡瓜的《歡樂智多星》。主持《一袋女王》13年的曾國城，剛透過經紀人做出回應。

《一袋女王》曾於2019、2020連續兩年入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，稍早得知消息的曾國城難掩震驚，透露錄影排到7、8月，節目最多播到10月，「《一袋女王》13年了，一直都很珍惜每一次錄影的時光，隨著時代更迭集團本身可能有其他規劃，我們在惋惜之餘當然也需要尊重。目前希望可以就剩下的錄影時間，盡心盡力探討更多話題，留下好的作品呈現給大家」。巴鈺經紀人則表示一切都交由製作單位回應。

此外，日前才全新改版的《歡樂智多星》，是胡瓜主持12年的長壽節目，自2017年至2020年連續4年入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，同樣表現不俗。