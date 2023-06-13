該通知指出，將實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。持續發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。

通知指出，加大中小微企業匯率風險管理支持力度。推動銀行改良外匯衍生品管理和服務，通過專項授信、數據增信、線上服務和產品創新等方式，降低企業避險保值成本。

通知還顯示，至2023年底前，對月銷售額人民幣（下同）10萬元以下的小規模納稅人免徵增值稅，對小規模納稅人適用3％徵收率的應稅銷售收入減按1％徵收增值稅，對生產、生活性服務業納稅人分別實施5％、10％增值稅加計抵減。2024年底前，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分減按25％計入應納稅所得額，按20％的稅率繳納企業所得稅；對個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上減半徵收個人所得稅。將減半徵收物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅政策、減免殘疾人就業保障金政策，延續實施至2027年底。