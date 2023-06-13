經濟部長王美花上任後首次出訪法蘭西，昨深夜率小型政府團8人飛往法國8天，除要為全歐科技新創會的台灣館揭幕、面商在法投資的東台、輝能等台商外，更重要是向法國產業界、銀行界說明維持台海和平穩定決心，化解「兵兇戰危」疑慮，以增加法商來台投資意願。

王美花過去就曾訪問過法國，但升任部長後是首次，這次規劃台北時間6月12日至19日前往，不過行前有點隱密，直到出發後才發新聞稿讓外界知道。

王美花此行首先是參加全歐洲最大科技盛會「法國科技萬歲」(Vivatech)的台灣館開幕。其次，當地將舉辦一場「台灣離岸風電發展暨投資交流會議」，邀請外商銀行團、法國離岸風電商出席，由我方說明台灣離岸風電政策與投資環境，並進行交流，以穩固雙方再生能源投資。

更重要是，王美花此行肩負向法國各界說明維持台海和平穩定現狀決心。經濟部說，外商從外媒看台海安全，難免會覺得海峽兩邊「兵兇戰危」，對地緣政治風險感覺憂慮。因此部長此行就會對台海安全穩定提出說明，化解開發商、銀行團疑慮，讓法商放心來台經商投資。

另外，去到法國，王美花自然也會照顧當地投資的台商，已規劃去里昂看東台精機併購在當地工具機廠的營運、到巴黎與日前宣布設超級電池工廠的輝能主管會面。經濟部說，與我台商會晤，主要是瞭解其投資歐洲面臨的問題，以及歐洲市場現況與可合作契機。

法國為我國在歐盟的第4大貿易夥伴，去年(2022)雙邊貿易總額突破58億美元，較2021年同期成長14.6％。投資方面，截至本年4月止，法國對我投資達13.36億美元，我對法國投資達7.99億美元。