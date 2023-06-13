家長氣不過忍無可忍，今日下午到學校怒控要求該名老師公開道歉，並不得再於該校任職。(于家麒攝)

林媽媽(中)忍不住哭著說，為了孩子的受教權與安全，希望張姓老師能離開這所學校，讓孩子能安心回校上課。(于家麒攝)

林姓學童覺得自尊心嚴重受損，已不敢再去上學，很怕再被處罰。(于家麒攝)

金門烈嶼地區某國小驚爆不當體罰，有老師於課堂上當眾大聲喝斥要求學生下跪並舔地板50次，學生被處罰完後覺得自尊心受損，回家後向父母哭訴，家長氣不過忍無可忍，今(13)日下午到學校怒控要求該名老師公開道歉，並不得再於該校任職，期盼不會再有不當體罰案件發生。校方則表示，該案已依程序通報縣府教育處，後續將委由調查小組依法處理。

被體罰的林姓學童家長向媒體投訴，目前就讀該國小5年級的兒子昨(12)日下午在上書法時，張姓老師在課堂上連罵了某位學生「白目」3次，因她兒子跟其他2位同學忍不住大笑，疑似因此引起該老師不悅，當眾大聲喝斥要他兒子跪下並學小狗舔地板50下，林姓學童原本就生性內向，而且覺得老師當下已情緒失控很怕被打，當場被嚇得跪地照做，因在全班眾人面被如此體罰讓他覺得自尊心嚴重受損，回家向父母哭泣才讓事情爆發。

林媽媽想到孩子遭此羞辱忍不住哭著說，如果不是發現孩子回家後行徑怪異，經過再三的追問孩子才吐露實情，不知道還有多首學生會被張姓老師不當體罰；林媽媽表示孩子已不敢再去上學，很怕再被處罰，而且孩子還說這種處罰已不是第一次，而且若還是不聽話，下一次就要罰他們舔馬桶，真的讓人忍無可忍，要求校方一定要給個交代，除了要求張姓老師能出來公開道歉，為了孩子的受教權與安全，希望張姓老師能離開這所學校，讓孩子能安心回校上課。

校方表示，此案第一時間就已依程序項教育處進行校安通報，目前已召開校事會議，後續將委由調查小組來做調查，並依法處理；對於教師對學生的管理方式，以及對學生造成傷害，校方感到十分抱歉和遺憾，將會依法辦理，強調「毋枉毋縱」，並針對老師進行輔導，持續於校內宣導正向管教。

縣府教育處則表示，為了維護學生受教權，已多次宣導要求學校持續推動校園正向管教，並參考學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項附表二「適當之正向管教措施」，協助提升輔導與管教知能，強化偏差行為之辨識與處置，落實零體罰政策。對於本次管教衝突事件，教育處也強調將持續追蹤案件辦理進度，如調查結果確實屬於不當管教事件，絕不縱容，同時也將持續關懷學生身心恢復情形。

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