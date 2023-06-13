新北市長侯友宜今前往新北市議會，列席「幼兒園餵藥案」專案報告，教育局、衛生局針對全案說明後，開放議員提問，其中有4名綠營議員提問，猛攻侯市府餵藥案的處置，有人質疑「市府說法前後不一」、「為何撤銷幼兒園執照」等方向，對此，侯友宜都一一解釋。

綠營民代在專案報告期間，桌上皆放著「市民要真相，局長要下台」標語，市議員卓冠廷率先提問，他問侯「知不知道幼兒體內苯巴比妥來源在哪？」他質疑，市府6月8日公布學童驗出苯巴比妥後，就對外稱「居心叵測的老師居然對幼兒做出令人心痛的事」，當初跟外界說是老師餵藥，如今卻說不出藥物從哪來，市府前後說法不一，根本是造成恐慌的元凶。

侯表示，司法仍在偵辦案件，他尊重司法調查，現在藥物在哪涉及到個資，因此請司法檢察機關調查，他也解釋，當時檢方啟動偵查，第一天有一班驗出3人有苯巴比妥，下一波擴大搜索，在其他班級也驗出同樣成分，檢方認定有這樣的狀況，才撤銷執照，

另外，市議員廖宜琨提問，侯友宜從5月15日至6月7日間是否有主持會議，目前看來過程都有延誤，但市府在釐清藥物來源前為何要撤照。侯回應，他除了透過輿情早報了解外，也會找局處來報告，皆有了解過程，由於驗出苯巴比妥的藥物只有一個班，後來擴及其他3班，顯見是很嚴重的問題，才會撤照。

至於廖宜琨詢問，為何要副總統賴清德指揮司法偵辦，這是不懂國家副元首的職責，簡直是張菲打岳飛，且賴對此事也沒有批評，僅是建議新北市府成立醫療團隊，但侯卻一直批評。對此，侯友宜回應，「我們早就成立了」。

另外，市議員彭佳芸詢問，市府5月15日入園稽查到底查了什麼，侯6月11日公開質疑，藥是學校的還是家長的，是打臉教育局嗎？市府都認為教保員有不當對待，做出廢照等行政處理。侯回應，市府第一時間除了司法偵查，在行政調查部分也有掌握，但檢方有下令，行政調查要跟他報告，當中受限，查扣證物、錄影監視器、強制採驗等都需要檢方同意才可以做。

至於是否有派候用校長當人牆，教育局長張明文說，候用校長本來就在教育局任職，那天同仁、主管都在協助家長，彭繼續追問「候用校長當臨時工阻擋媒體、議員是他們的工作嗎？」侯則嚴正表示，「這烏龍，這不對」，當天候用校長是因為家長需要專責輔導，跟家長說明，這不是事實，亂報一通。