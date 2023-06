美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友(中)擔任會議圓桌論壇主持人。(朱紹聖攝)

全球知名民主理論大師、美國史丹佛大學政治及社會學教授戴雅門(Larry Diamond)今日表示,世界民主衰退的情況正在加深加速,原因包括來自中俄等威權政權復興的挑戰。他指出,中國對其全球宣傳機制每年投注達100億美元,向各地輸出其「充滿活力、力量和成功的典範」,對世界環境造成改變。

由亞洲民主動態調查、台大胡佛東亞民主研究中心、台大社科院主辦的「後疫情時代的民主現狀」(The State of Democracy in the Post-Pandemic Era)會議13日在台大社科院舉行。戴雅門發表題為「世界是否仍在民主衰退之中」(Is the World Still in a Democratic Recession?)的主旨演講。

戴雅門首先表示,他在多年前提出民主衰退的理論,而這樣的現象從2006年左右起便開始變得明顯。雖據自由之家的數據顯示,近15年來,自由度下降的國家數量已不再多過增加的國家,有些人推測民主衰退或將結束,但他直言,全球民主的衰退正在加深加速,即便是世界上最大的民主國家也是如此。

戴雅門提出當今世界的6個主要趨勢,並描述其為「後冷戰世界」的特徵,分別是全球自由和民主的水準下降、法治的惡化、狹隘的民粹主義浪潮、被社群媒體放大而日益加劇的兩極分化和不寬容、中俄的威權主義復興與力量投射、歐美民主品質的衰退。

戴雅門認為,世界由四種類型的政權組成,分別是自由民主(Liberal Democracy)、選舉民主(Electoral Democracy)、競爭性威權政權(Competitive Authoritarian Regimes)與封閉性威權政權(Closed Authoritarian Regimes)。他指出,一些自由民主國家已經變得越來越不自由,許多選舉民主國家則一直在來回搖擺,看到了各種制度的侵蝕且並未停止,「這就是我說民主衰退遠未結束的原因之一」。

戴雅門說,民主衰退的部分國內驅動因素,與許多民主國家開始時的制度弱點有關,且法治薄弱,最後出現一位強有力的領導者將這些機構組織推到一邊。「世界環境已經不同」,他指出,當下的全球精神(Global Spirit)或時代精神(zeitgeist)已和1990年代截然不同,「這就是為什麼我們要看看人們現在對中國的看法,國家成功的模式何在?」

他指出,中國對其全球宣傳機制每年投注達100億美元,向世界輸出所謂「充滿活力、力量和成功的典範」,這也讓中國統戰機構愈能夠滲透到各地的媒體和民間社會,並審查和阻止中國的少數民族及訊息管制等政策的批判言論,以及在某種程度上宣傳其正面積極的故事。儘管面臨挑戰,但他也強調,自己不會對民主復興的機會感到絕望。

台大政治系教授黃旻華則認為,中國正在展示一個修改西方現代化理論的模式,既沒有自由主義,也沒有問責制,但卻能推動經濟表現和國家競爭力。他直言,一旦中國真的提前超越美國,成為世界第一大經濟體,加上其強大的網路使用能力,屆時一個能夠掌控一切的現代化版本將會興起,「這真是一個巨大的挑戰」。

美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)擔任同場圓桌論壇主持人。當黃旻華語畢時,黎安友隨口問道「那麼告訴大家接下來要怎麼做(So tell everybody what to do next)」,黃停頓一下回覆說「珍惜你擁有的個人自由(Treasure the individual liberty you have)」,現場隨即笑聲不斷。後來才知道,黎是在提醒黃該讓大家吃午飯了。