Sony夏季優惠活動期間購買BRAVIA指定機種可獲新上市手機或即享券等。（Sony提供）

以前買電視大多用來看喜歡的節目，現在不少人更樂意當作玩遊戲、看電影的專用設備，讓高畫質與多功能成為標配，顯示器的精進自然成為大廠較勁項目之一。

觀察台灣整體電視市場漸漸往大尺寸邁進，去年55吋以上機種已達整體銷售額7成，尤其越來越多高端客更愛用大電視玩社群平台，三星搶搭趨勢首度引進超旗艦Micro LED智慧顯示器，以110吋大尺寸帶出沈浸式體驗，由近2500萬顆藍寶石基底的微型LED構成，色彩表現亮眼，可同時看節目、串聯多個遊戲主機、筆電等，訴求高效多工，並支援聲控功能，調整音量、切換頻道等更便捷。現購買Micro LED智慧顯示器，享郵政禮券十萬元及8張台灣環亞機場貴賓室服務券。

Sony BRAVIA XR系列號稱能細膩地處理影像及聲音訊號，自然色彩讓觀賞者更像是身歷其境，搭配PlayStation 5玩遊戲也不怕延遲，場景中豐富色彩層次講究逼真感，8月13日前享夏季優惠，期間選購BRAVIA指定機種，可獲手機Xperia 10 V等。