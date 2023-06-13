氣象局發布8縣市豪雨特報。（氣象局）

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今（13）日下午至晚上，雲林縣、嘉義縣市易有局部大雨或豪雨發生的機率，臺中市山區、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水，山區請注意坍方落石。

氣象局表示，今日南部、東南部地區降雨機率仍高，有短暫陣雨或雷雨，中部地區則有局部短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區則有零星短暫陣雨，午後天氣還是較不穩定，仍可能出現局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

明（14日）滯留鋒面位於臺灣南部至巴士海峽，南部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，西半部山區及東半部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率。