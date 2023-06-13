台中一名女子發現丈夫外遇，與小三同居之外，小三還為了丈夫三度墮胎，讓她氣得控告小三求償精神撫慰金。台中地院審結，判小三須賠償元配40萬元。可上訴。

判決書中，元配主張，於2003年間與丈夫阿光（化名）結婚，但女子小花（化名）明知道阿光已婚，仍與阿光交往並同居，還三度為了阿光墮胎，阿光今年春節初一時沒返家過節，她與阿光爭吵之下才得知婚外情一事。

元配控訴，事後小花大膽登堂入室，經常出入阿光工作的場所挑釁她，今年7月還與阿光母親發生爭吵，砸壞公司資產；她認為，小花與阿光的關係已經超越普通朋友關係，且故意侵害她的配偶身分法益，故依法向小花求償100萬元精神撫慰金。

台中地院審理時，小花並未到庭辯論，也未提出書狀聲明，法官依法採信元配說詞，認定小花明知阿光已婚，仍與阿光發生性交行為且墮胎3次，明顯逾越普通男女交往分際與界限，非社會一般通念所能容忍的範圍，造成元配承受巨大精神痛苦，審酌元配的社經地位以及與阿光已結婚20餘年等情狀，判小花須賠償元配40萬元為適當。可上訴。