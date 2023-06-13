台南市政府農業局說明，當初決議標準全市統一，考量種植硬質玉米的人，大多屬於「大專業農」，其種植面積廣大，甚至橫跨不同行政區。（鹽水區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南去年秋作栽種的硬質玉米受乾旱、低溫等影響，收成不佳，農委會啟動現金救助，期間卻有多位佳里區的受災農民抗議救助不公平，立委郭國文13日邀農政單位人員南下座談，農民反映，這次核定標準全市統一，但佳里產量向來較其他行政區高，導致沒辦法領到補助；對此，農委會副主委陳駿季允諾，將以因地制宜方式來重新認定。

去年秋作栽種的硬質玉米，因生育初期高溫、開花抽絲期雨量偏少，以及子粒充實期受低溫影響，產量偏低，農委會3月公告台南市為硬質玉米天災現金救助地區，但佳里區多位農民沒有領到救助金，陳情要求重新審查。

郭國文說，佳里區去年秋作硬質玉米的產量不到過去8成，台南市政府雖然好意訂出統一標準，但沒有依照個別區域情況調整，造成特定地區的農民沒辦法領到這筆救助，建議農委會採因地制宜方式解決。

陳駿季說，過往都是在玉米田中現勘，但考量部分農民已收成，所以只能以收成量是否比預期低來判斷，不過佳里、學甲、鹽水等不同區域過往產量不一樣，若全市用同一樣標準可能造成爭議，農委會將以鄉鎮產量為標準，跟農民收成產量進行比對，從優認定災害救助標準。

台南市政府農業局農務科說明，台南種植硬質玉米的農民，大多屬於「大專業農」，其種植面積廣大，甚至橫跨不同行政區，收穀時不一定只涵蓋一個行政區，故全市採統一標準認定，實際產量低於認定的基準，即符合救助資格。台南市的基準是各縣市最寬鬆的，如今有爭議，會再請各公所重新核定。