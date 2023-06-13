民進黨今天選舉提名策略小組今通過台北市大安區立委一席將與社民黨台北市議員苗博雅合作、彰化將徵召吳音寧對上國民黨謝衣鳳，新竹市則是徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔。預計明天中執會通過。

由於上一屆，民進黨國際部主任、發言人謝佩芬為民進黨披戰袍參選台北市大安區立委，這次意願也很高，據了解，今天開會前，謝佩芬仍然嘗試最後一搏，民進黨祕書長許立明開會前向謝說明，民進黨將在大安區與苗博雅合作一事。

據指出，會中提名小組召集人潘孟安肯定謝佩芬4年前在大安區開疆闢土，此次為了擴大社會力，完成「民主大聯盟」的目標，決定與苗博雅合作。

據轉述，提名小組成員段宜康也說，提黨內人士當然可以跟黨內支持者交代，但對外合作的對象可以跟價值連結，可擴大社會基礎面，如同四年前簡舒培禮讓謝佩芬一樣，在總總考量與價值選擇之下，還是與苗博雅合作，期盼突破困境。

提名小組成員鄭文燦也表示，民進黨跟苗博雅結盟非常有力，苗的總體聲量高，有戰力，且順利連任議員，應可擴大選票基礎。