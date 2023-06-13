▲藝人王仁甫（左二）與季芹（左三）探視癌友並送上粽子打氣祝福。（基隆長庚醫院提供／徐佑昇基隆傳真）

癌症已成為全球文明病，在台灣每4分20秒就有1人得癌症，對此長期關注癌友的「癌症希望基金會」，特別在端午假期前，邀請藝人季芹、王仁甫於13日來到基隆長庚紀念醫院情人湖院區關懷癌症病患，協助分送立端科技善心捐贈的800顆粽子，期能在端午佳節致贈給癌友們，撫慰其心情。收到端午關懷禮的病友們都感動不已，而藝人到來的窩心舉動更讓病友感到被關懷鼓舞。

基隆長庚紀念醫院院長賴旗俊指出，癌症治療非短期，「像是化療、手術，並非一次、兩次就完成。」尤其疫情時各種慢性病友及癌症病友特別艱辛，要面對如何不間斷的治療，因此長庚團隊希望守護東北部的癌友，可以讓他們安心在地就醫，而醫院在佳節時也會辦理關懷活動就是希望癌友身心靈調適，可以穩定回診治療。

長期服務病友的癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，癌症的治療身心都十分重要，能夠讓病人感受佳節氣氛，回歸日常的生活感，對於情緒有很大的幫助；她也提到，病人如果吃得下，適時適量的吃一些節慶食物，有助於促進食慾增強體力。

而藝人季芹、王仁甫夫婦長期關懷癌友，歲末年終常跟癌症希望基金會到醫院關懷，疫情趨於舒緩，他們對於可以在進到病房給予病友鼓勵都感到十分開心，身為癌友家屬的季芹更感同身受，因此每有機會都很樂意參與。

台灣每年有12萬人確診罹癌，隨著醫療的進步癌症已非絕症，但伴隨而來的中長期副作用以及心理壓力，仍亟需醫療院所與社區組織共同協做，讓全台82萬癌友家庭在抗癌路上不再孤軍奮戰，透過社會的各界溫暖的關懷陪伴，讓病友可以更有希望跟力量對抗病魔。