民進黨日前公布前黨工性騷吃案調查結論，指前副秘書長林飛帆當時做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處，但林飛帆今(13)日下午召開記者會，自行宣布退出台北市立委選舉，強調性平運動不應受到雙重標準政治操作干擾。網友炸鍋直批「問心無愧就不要退選啊」、「黨的傳統就是絕不可認錯」、「民進黨的脾氣誰不知道，哪次沒做會乖乖吞的？」、「原來人家對你的質疑是一種雙重標準啊？」、「怕變小智二號？」

林飛帆發出退選聲明表示，雖然中央黨部調查報告已釐清事件處理過程，及相關制度缺失，也釐清了自己並沒有吃案或包庇。但他想，作為當初督導部門的長官，仍然應該要以更高標準負起政治責任。很遺憾看到對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑。希望我的退選，能夠讓這場性平運動不再受到其他政治口水攻防的干擾。

民進黨桃園市議員黃瓊慧留言幫他打氣「加油！繼續為台灣的未來努力」。也有支持者說「沒有做錯就不要趁敵人的心，幹嘛退選？」、「為什麼要退，很可惜優秀人才就這樣被國民黨做掉了」、「留得青山在，機會還會來」、「根本不用退選啊！加油點扛起來好嗎？」

但也有網友留言直批「欸不是，原來人家對你的質疑是一種雙重標準啊？看來林飛帆根本沒有認真檢討自己在吃案爭議裡面做錯了什麼嘛？」、「太遺憾了。原本是最佳助選員。跑了就跟智堅哥一樣了」、「現在不選，以後也不要選了」、「步林智堅後塵」、「要宣佈台灣獨立了沒？」

PTT鄉民也炸鍋「沒吃案退屁退」、「問心無愧就不要退選啊」、「黨的傳統就是絕不可認錯」、「又一個退選戰清白」、「小智沒有抄襲，九萬沒有吃案」、「反正也選不贏啦，大概參選後第一份民調敗票敗得太誇張」、「怕變小智二號？」、「民進黨人從不認錯」、「民進黨的脾氣誰不知道，哪次沒做會乖乖吞的？」、「擺明要逃避選舉的壓力」、「最高標準？低標吧」、「堅持清白，但我退選，這難道是民進黨的DNA？」

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