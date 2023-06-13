中國駐韓國大使邢海明上周與韓國在野黨領袖李在明會面時發言引發爭議一事，持續引發韓國政府高層不滿。據韓聯社報導，韓國總統尹錫悅今天（13日）直接批評邢海明日前的涉韓政策言論不當。

報導稱，尹錫悅今天上午在龍山總統府召開閉門國務會議。多名與會人士接受記者電話採訪時透露，尹錫悅在會上表示，邢海明大使作為外交官，是否具有相互尊重和增進友誼的態度令人懷疑，邢大使的言行令韓國國民不悅。總統辦公室高層人士還向記者表示，總統室把邢大使的發言內容和原委看得非常嚴重。

報導稱，總統室一名高官前一天也表示，大使應在本國和派駐國之間發揮好橋梁作用，然而該作用發揮不當，可能會損害本國和派駐國的國家利益。此番表述與尹錫悅的上述發言一脈相承。

報導稱，尹錫悅還在幕僚們面前批評個別政界人士會見外國大使時盲目聽取其意見的行為。

邢海明8日會見韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明時表示，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。現在賭中國輸的人今後一定會後悔。邢海明發言時多家媒體記者在場，且通過網路平台現場直播，其言論引發爭議。

隨後中韓雙方展開言詞交鋒。韓國外交部副部長張虎鎮9日召見邢海明對其言行提出嚴正警告後，中國外交部部長助理農融10日約見韓國駐華大使鄭在浩，就韓方的「不當反應」提出交涉，鄭在浩也再次表達韓國立場，稱中國此舉有違外交慣例，具「挑釁性且與事實不符」。

對於連日來的爭議，中國外交部發言人汪文斌12日對此回應時稱，邢海明大使同韓各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展，並稱關於韓方針對邢海明大使同韓在野黨黨首李在明會見交流所作反應，中方已在北京和首爾向韓方表明了立場關切。