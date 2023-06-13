台北市北投區1名越南籍的鹹粥店老闆娘潘姓女子遭槍殺亡，而這起命案一開始遭傳出潘女涉及「四角戀」情殺，因潘女與店裡跟不少男客互動熟絡，疑似與凶嫌周姓男子私下交往，但周嫌發現潘女開始刻意疏遠，且又另結識第2個男友，在嫉妒下失控槍殺潘女；對此，潘女親友表示，潘女有丈夫、兒子的人，怎麼可能「四角戀」，另外也有老鄰居指出，潘女對不熟客人不會主動熱情搭話「她(潘女)就是個老實人」。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，鹹粥店老闆娘潘姓女子的親戚和鄰居坐在攤位旁，對於潘女遭傳「四角戀」說法，親戚表示，從沒聽過潘女有緋聞，而且是有丈夫、兒子的人，怎麼可能「四角戀」，另外，有老鄰居也說，潘女就是老實人，對不熟的客人也不會主動熱情搭話，並怒斥「記者隨便寫，寫作文、越聳動越有人看」。

51歲周嫌與妻子離異，家人在高雄，他一人在台北生活擔任臨時工，半年前到潘女開的鹹粥店用餐，覺得潘女從越南嫁來台灣，又不見先生在店內，於是主動獻殷勤，每天吃粥，在店內待1小時以上，造成潘女的困擾，潘女也向妹妹訴苦，並退回周男贈送的禮物，引發周男懷疑她對每個客人都一樣，萌生報復的想法。

周嫌有毒品、傷害等前科，家人都住在高雄，他獨自在台北打零工。他供稱，單戀老闆娘是很久以前的事，否認有感情糾紛，拿槍到鹹粥店只是想「嚇嚇她」。由於凶嫌不願如實交代行凶動機，經警詢依殺人、槍砲等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲押獲准，排定13日解剖潘女遺體。