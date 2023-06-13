華航（2610）今（13）日舉辦今年首場法說會，總座高星潢表示，華航營運從疫情期間的「貨運為主、客運為輔」，在疫後已轉變為「客貨並進」，目前主要營收來源也由貨運轉為客運，相較疫情期間客運與貨運收入佔比約1比9，今年第一季已轉變為6比4，接下來暑假訂位量持續攀升，有望迎來疫後旅運高峰。

華航首季合併營收426.92 億元、年增14.66％，超越去年各季表現，其中客運收入年增1,417%；貨運量維持與疫前相當，加上運價高於疫前二至三成，帶動營收較疫前高出50%。

華航積極滿足疫後快速增長的旅運需求，預期下半年客運復甦更顯著，整體客運班次數將達疫前八成，其中歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，營收遠超越疫前達125％～153％，且7月18日將開航台北-布拉格，歐洲航點再添一城。

在區域航線也持續增加班次密集度，陸續開航宿霧、峴港及清邁等東南亞新航點，並逐步恢復高雄小港機場出發的航班，接下來暑假訂位量持續攀升。

貨運方面，民航局統計去年台灣進出口、轉口及直轉貨物，華航共承運74萬噸，市占率42％，居所有航空公司之冠。今年上半年貨運巿場呈現供給成長、需求減緩現象，依相關指標性產業對前景之預測，預期下半年在產業供應鏈庫存持續去化調整下，貨運需求可望趨穩。

華航將持續彈性布局調整航網，爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作，掌握貨運成長契機。

因應持續成長的運能需求，華航陸續引進25架A321neo客機，已交付10架，預計2026 年全數到位；並訂購24架787客機，預計 2025～2028年交機；另規畫延租既有的737-800，維持區域線航網穩定；並研議增租長程機，補充運能及強化布局。

貨機則依現行貨運營運策略及運能需求，將出售5架747-400F貨機，並持續引進777F貨機，已交機6架，預計剩餘4架於明（2024）年交完。

高星潢強調，今年客貨運預期逐步回穩，華除靈活調配運能，並穩固機場資源，及早規劃機組員與航機調度，強化整體營運效率及獲利能力。在掌握客運復甦契機、鞏固貨運既有優勢的目標下，華航持續健全公司治理、推動ESG，展現落實永續發展的決心。