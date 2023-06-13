烏克蘭軍自本月4號（日）起於南部戰線發起進攻，採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，經過近10天的進攻，成功於本週日（11）日成功鑿穿維連茨基山脊（Vremievsky Salient/Ledge）沿線解放內斯庫契諾耶（Neskuchne）、斯托羅謝夫（Storozheve）、卜勞達特內（Blahodatne）並且於本週一（12）成功攻入馬卡羅夫卡（Makarovka），同日晚卻間遭俄羅斯第58集團軍第127師擊退回卜勞達特內。該段區域為俄軍縱深的最前緣監視防線（Screening Line），距離真正的第1道俄軍防禦工事還有15公里。俄防部聲稱將會一邊消耗烏軍一邊後撤後方主要防線，但是127師仍然向北發動反攻。

AFU continues to struggle against the screening line of the Russian defensive belt, and have yet to reach the forward main line. pic.twitter.com/29QtHr1aLc — Leandro Romão 🇵🇹🇷🇺 (@lromao_ptbr) June 12, 2023

綜合俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源，自本週日起，豐厚的水汽抵達札波羅熱地區，俄羅斯航太軍（VKS）和無人機無法執行任務，烏軍把握戰機，向維連茨基山脊道路沿線，發動輕型車輛和步兵突擊，但由於東西兩側都是高地，道路沿線市鎮則是在低窪地區，俄軍按照預劃區域系統性退往東、西2側高地，而未選擇與烏軍在市鎮內進行巷戰。由於監視防線地區的民眾早已撤離，隨著俄軍撤出城鎮，隨之而來的就是俄軍不間斷的多管火箭炮、榴彈砲攻擊，給烏軍進攻部隊帶來沈重的壓力。

Just to flesh this out, Ukraine right now is trying to push down a corridor of low ground while Russian defenses in the surrounding heights pummel them. This is a classic kill zone. pic.twitter.com/i7DmaksyJJ — Big Serge ☦️🇺🇸🇷🇺 (@witte_sergei) June 11, 2023

台灣時間本週一晚間6點，俄軍127師發動了一次反攻，配合高地上的俄軍部隊，迫使烏軍向方退出馬卡羅夫卡，不過，俄軍停止繼續向北前進，目前戰事仍然膠著。由於天氣原因，俄軍僅能投入火炮系統打擊烏軍的集結地。而烏軍則繼續把握天氣機會，從高地北面開始驅趕維連茨基山脊兩側高地上的據點。

Russian Sources are reporting that the 127th Motor Rifle Division with the Support of Heavy Artillery and Aircraft from the Russian Air Force has launched a Counteroffensive along the Velyka Novosilka Front in the Southwestern Donetsk Region, with the hope of Recapturing the… pic.twitter.com/HkrO9JLkFd — OSINTdefender (@sentdefender) June 12, 2023

俄防部每日報告稱，維連茨基山脊地區的烏軍作戰序列為烏克蘭總統第1旅、國土防衛第110旅、第72機械化旅和第1坦克旅以及聚居地諾沃頓內茨克（Novodonetsk）、內斯庫契諾耶（Neskuchne）、斯托羅謝夫和10月農場（Oktyabr），俄軍對上述的烏軍兵力和裝備集結區域發動了空襲，並稱俄羅斯軍隊發動了多次反擊。

俄防部稱，將在預劃好的戰鬥區域中繼續消耗烏軍有生力量，並逐步撤退到防禦堅固的斯塔羅姆利諾夫卡（Staromlynovka）防線和蘇洛維金防線（Surovikin）。因此我們可以預期，烏軍將再繼續向南推進，解放許多住民地。