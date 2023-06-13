南投縣國姓國中補校今年共8名畢業生，其中1人是全縣最高齡、80歲畢業生邱張圓妹，南投縣長許淑華13日特地出席畢業典禮，並親自頒發畢業證書給邱張圓妹。邱張圓妹說，感謝鄰居新住民姐妹的鼓勵，一起就讀國中補校，同學每天載她上下課，課程活潑有趣，能夠順利畢業很開心。

台灣1968年起推動9年義務教育，提升國人識字率，考量早年失學者多，並開設夜間國中小補校；隨著教育水平提升，國中小補校人數逐年銳減，現在成為失學年長者及新住民識字場所，新住民學生占補校學生數6成以上，讓遠嫁來台的新住民姐妹熟悉台灣文化、跟家人溝通順暢。

國姓國中13日舉行畢業典禮，除了應屆3名畢業生，補校則有8名畢業生，其中7人是新住民，其餘1人是高齡80歲婦人邱張圓妹，許淑華親自出席國姓國中畢業典禮，特地頒發畢業證書給補校這一群奮發上進的畢業生們，期勉在校生們以他們為榜樣，透過不斷的學習，豐富自己人生。

許淑華說，國姓鄉長邱美玲的轉述，她才得知國姓國中補校有高齡80歲的畢業生，所以親自祝賀這名阿嬤級畢業生邱張圓妹，不管是邱張圓妹或其餘7名新住姐妹，他們不受年齡與環境限制，勇於學習，拓展人生視野，堪稱大家的好榜樣。

邱張圓妹說表示，她是草屯人，小時候讀到土城國小畢業，就沒有繼續升學，後來嫁到國姓鄉福龜，從沒想過要繼續讀書，受到周遭鄰居、新住民姐妹們的鼓勵，才一起就讀國中補校，同學每天載她上下學，老師、同學們都很熱情，上課很有趣，能順利拿到畢業證書很高興。