桃園警分局偵查隊鑑識劉健柏從警16年，鑑識無數案件。（賴佑維攝）

桃園市警察局13日慶祝警察節，有86位優秀警察人員獲獎。其中桃園警分局偵查隊劉健柏獲頒鑑識楷模，他說，從警16年以來鑑識過無數案件，但從事鑑識唯有依靠細心、耐心，才能在黑暗中找到證據。

45歲的劉健柏從警16年。他提到，在鑑識以死亡案件為首要，處理死亡案件要特別小心。近日台中發生的男子5億死亡案件，鑑識中心也多次提到現場勘驗謹慎的重要性。

劉健柏提到，自己因宗教信仰，會印製金剛經帶在身上，去年有次曾有男性往生者在家中自然死亡，他前往鑑識時，看得出死者妻子相當難過，但卻很壓抑，他見到其家中供奉菩薩，因此拿出金剛經，死者妻子露出訝異表情，隨即抱著他大哭。

另桃園曾發生女大生跟香港籍男友約在台灣過年，女生初二時經前男友通報死亡。劉健柏前往鑑識時，起初以為是單純死亡案件，不過發現廁所角落藏有破碎的物品，加上前男友說，有看到香港籍男友拖著行李箱匆忙離去。他直覺有異，結果在死者枕頭採集到唾液，脖子也有勒痕，發現竟是殺人案，當天就請檢方限制其出境，順利逮住凶手。

劉健柏說，從事鑑識要有相當耐心、沉得住氣，更要能正向思考。因為偵辦過程中，「若還沒看到光明，周遭都是暗的。」需要很仔細的採集證據，才能一層一層翻開找到蛛絲馬跡。

桃園市長張善政頒獎時表示，近幾個月警方屢破獲毒品、賭場等案件，並持續加強路口執法，守護行人安全，市府也會全力支持警政，讓桃園治安越來越好。