人氣YouTuber一隻阿圓有著甜美外表和魔鬼身材，頻道和IG粉絲加起來超過百萬；近日阿圓到美國取材，竟幸運地在街頭巧遇飾演漫威英雄「綠巨人浩克」的馬克魯法洛（Mark Ruffalo），對方1個超親切舉動，讓她忍不住大讚「很難不愛他」。

最近阿圓在IG分享自己到美國紐約取材，每天都會上傳在當地見到的美景，或是各種她到此一遊的美照；她今（13日）興奮PO限時動態，曬出在街頭巧遇漫威英雄綠巨人浩克馬克魯法洛的照片，兩人隔了一小段距離，仍舊能看到馬克魯法洛揮手。

一隻阿圓巧遇馬克魯法洛，分享他私下有多親切。（圖／摘自馬克魯法洛IG、摘自一隻阿圓IG）

阿圓激動地回顧當時的狀況，她透露走在街上，因為沒有低頭滑手機，竟幸運地遇到馬克魯法洛，不過，她不希望打擾到對方，只有打招呼而已，「這張來自Mark Ruffalo的再見！我會好好珍惜的」。阿圓也分享過去看漫威活動上，馬克魯法洛一向幽默，給人親民又熱情的形象，如今私下遇到真的很親切，「真的讓人很難不愛他」，所以想把他的好讓更多人知道。

55歲的馬克魯法格演出過許多經典影視作品，像是《出竅情人》、《性福拉警報》和《約會喔麥尬》等；2012年他在漫威電影《復仇者聯盟》飾演「綠巨人浩克」（布魯斯班納），接著在相關系列電影繼續演出浩克，徹底打開知名度，之後主演的《出神入化》和《曼哈頓戀習曲》也有好成績。