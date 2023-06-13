今年台南芒果預估收穫面積6945公頃，產量8萬9000公噸，可望創下歷年新高。但因受到乾旱的影響，小果約占2至3成，市府農業局13日表示，除將於6月22日至7月23日舉辦台南國際芒果節行銷外，還將積極推動國外拓銷、加工措施等相關產銷調節因應措施。

農業局指出，因應今年小果增加，市府除了媒合企業認購，也將配合農委會農糧署研議250克以下的小果收購加工措施，以及配合農委會國際處研議延長芒果外銷運費補助至7至31日與小果外銷運費補助。該局推估今年產銷情形與2021年接近，當年台南市盛產期6至7月在台北市場的芒果均價為每公斤35至45元左右。

農業局還將積極推動國外拓銷、加工措施及國內運銷等相關產銷調節因應措施。其中，在國外拓銷部分，今年3月曾參加東京食品展，推廣鮮果及新鮮截切、果汁、果泥等加工產品外銷市場；5月11日邀請國內外買家、貿易商進行146場次貿易洽談，推廣熱帶水果及相關產品；6月14日至6月17日還將前往台北國際食品展推廣台南農產品。

此外，農業局還將啟動加工收購計畫，協助媒合產地供應團體及加工廠通路，發掘潛在廠商，擴大內需市場。收購目標量1600 公噸，採購加工期間為5月15日至8月31日，由農糧署每公斤補助供果端集運費2元、加工端處理費2元。

至於國內運銷則採分級分流，由農會、合作社聯合運銷，並將於6月22日至7月23日辦理台南國際芒果節，整合芒果產業聯合行銷，還將輔導產區公所或農會辦理產季活動，整合農友及店家行銷，同時辦理芒果評鑑，強化台南芒果的精品形象。

市長黃偉哲強調，去年台南芒果產量僅2萬8000公噸，今年推估可達8萬9000公噸，因此市府將加大行銷力道。尤其，在外銷拓展方面，希望能夠突破前年的銷量，並透過新式蒸熱設備減少芒果的損耗率，讓品質更加穩定，希望大家一起努力把芒果外銷的餅做大。