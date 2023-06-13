經歷了長達數月的反腐風暴後，中國足協下一任「掌門人」逐漸浮出水面。據北京青年報披露，遼寧省體育局局長宋凱已於6月6日到北京的中國足協辦公室，開始熟悉工作。

2023年初中國足壇的反腐風暴拉開序幕，由於中國足協主席陳戌源、黨委書記杜兆才相繼涉嫌嚴重違紀違法接受調查，中國國家體育總局緊急成立由副局長李穎川擔任組長的7人領導小組，在「過渡期」維持中國足協的日常運轉。

目前宋凱擔任的職務是中國足協籌備組副組長。而籌備組的主要任務是擬定足協換屆工作方案，準備召開中國足協代表大會（簡稱「足代會」）。上一次，以籌備組組長身份來到中國足協，並最終出任主席的正是陳戌源。這意味著，一旦足代會召開，相關程序完成，宋凱很有可能成為中國足協的新任一把手。

公開簡歷顯示，宋凱1965年出生，今年58歲，1988年工作生涯起步於遼寧大學體育教研部。1998年短暫從瀋陽市體委副主任過渡後，宋凱進入遼寧省體育局領導層，擔任局長助理。2000年開始，宋凱擔任遼寧省體育局副局長，分管多個項目的競技體育，以及體育產業等工作。2016年2月起，宋凱轉正擔任遼寧省體育局局長，至今已歷7年。

在大陸掌握豐富體育系統資源的遼寧省體育局長宋凱脫穎而出，成為新一屆中國足協主席的主要人選。幾周前，體育管理部門已就相關事宜與宋凱進行談話。

宋凱是在6日上午8點半左右抵達中國足協辦公地點。隨後，他在足協相關工作人員的陪同下，對協會情況做了瞭解，還與新同事們進行業務交流。據瞭解，足協方面已經在辦公大樓17層為他預留了辦公室。