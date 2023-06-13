一名少女A先前借住女同學家中，未料女同學的爸爸竟趁A女不注意時，偷親A女的嘴巴及臉頰，直到A女返家後被爸爸察覺異樣追問，氣得報警追究女同學爸爸的法律責任。高雄地院審結，依性騷擾罪，判女同學爸爸有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，A女2022年2月連假期間到女同學的家中玩順便過夜，未料女同學的爸爸卻趁機親吻A女的嘴巴、臉頰，觸摸A女的肩膀及手部，後來A女返家後被爸爸察覺狀態異常，追問之下才得知A女被女同學爸爸騷擾，讓A女爸爸氣到報警處理。

高雄地院審理時，女同學爸爸認罪，法官指出，該男子已為成年人，卻對少女性騷擾，偵查時還一度稱自己是誤把A女認成女兒，才會親吻對方，均可顯見該男並不尊重他人人格尊嚴。

法官表示，況且A女尚未成年，暫住同學家中卻遭到侵犯，已經對A女在人與人之間的信任感、人格發展、身心健全及價值觀造成重大負面影響，實在不該，審酌該男的教育程度及生活經濟狀況等情狀，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處有期徒刑7月。可上訴。