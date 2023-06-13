中國和印度在過去幾周互相驅逐對方派駐的記者。美國之音引述路透報導，消息人士透露，最後一名派駐中國的印度記者即將在本月底前離開中國，而中國目前也僅剩一名記者派駐在印度。中國外交部指責印度先採取歧視性待遇，學者則悲觀指出：互相驅趕記者說明了中印關係「糟到不能再更糟了」。

報導稱，中印兩國於2020年6月爆發邊境衝突後，關係持續惡化。印度今年本來有4名記者派駐中國，其中2人出境後，即被告知簽證凍結禁止返回中國。路透指出，剩下2名印度駐中國記者，一名已經在周日（6月10日）因為簽證到期離開，另一名屬印度報業托拉斯（Press Trust of India）的記者簽證也即將到期，必須在6月底前離開。

報導稱，相對地，中國派駐印度的官媒記者也無法獲得延簽，目前在印度也僅剩1名中國記者。中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上表示，2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印常駐申請，並堅持只給中方駐印媒體3個月甚至1個月有效簽證，導致中方記者從14人銳減至目前的只有1人，而且印方目前仍未同意為中方最後一名駐印記者延期簽證。

汪文斌指責，近年來印方對中國駐印媒體採取不公正、歧視性待遇，有的中方記者等待駐印簽證已達3年之久，有的記者駐印5年期間連續7次拿到的簽證有效期都不足1個月，甚至只有短短15天。

汪文斌指出，同印方對中國媒體記者的做法形成鮮明對比的是，中方一直「像朋友和家人一樣善待」印度駐華記者；中方保持克制、秉持善意同印方多次溝通。他還說，令人遺憾的是，印方一直未採取行動解決問題。

汪文斌說，媒體是促進相互認知和友好感情的重要橋梁。中方願繼續本著相互尊重、平等互利的原則同印方保持溝通，希望印方同中方相向而行，採取切實、有效措施，盡快為中方常駐記者審發簽證，取消對中國記者的不合理限制措施，為恢復中印兩國媒體正常交往創造有利條件。

報導稱，中印新聞記者簽證之爭的起因，據信是中國限制印度駐華新聞機構在當地雇用記者和助手，並限制駐華記者在當地的旅行和採訪活動。而西方國家駐華媒體也遇到同樣的限制。

對於中印雙方驅趕對方記者，印度政策研究中心高級研究員蘇桑特·辛格（Sushant Singh）先前告訴美國之音：「兩國政府的關係惡化到甚至將對方的記者作為目標。即使在戰爭期間，這也很少發生。驅趕記者說明中印關係真的越過了紅線，沒有底線了，不能更糟了。」

印度前駐華大使阿肖克·康特（Ashok K. Kantha）也說，這些信號顯示中印雙方的不信任加劇，雙邊關係處於低點。