41歲大陸甘草演員王寶強2003年以《盲井》出道，並拿下金馬獎最佳新演員獎，其後數年主演的作品多締造良好口碑，尤其《人在冏途》、《唐人街探案》至今仍為經典。下月他自導自演的新電影《八角籠中》即將上映，為戲增胖15公斤的他，體重來到75公斤，被發現模樣與已故香港男星吳孟達十分神似，引起驚呼聲連連。

《八角籠中》官方近來釋出花絮，只見王寶強戴了一副黑色墨鏡，身穿綠色polo衫以及深色長褲，從樓梯走下來，並露出自信的笑容，不過原先體重60公斤、擁有四塊腹肌的他，為了貼近中年商人的角色，整個人胖了一圈，肚子長出一坨肥肉，且髮鬢花白、滿臉皺紋，滄桑模樣像極了吳孟達，展現出與以往不同的一面。

對此，網友們熱烈討論，回應：「還真的像」、「沒仔細看都認不出來了」、「乍看以為是達叔呢」、「有這個感覺，再把鬍子留上就更像了」、「達叔想你了」、「有達叔的影子」、「這就是演員必須付出的犧牲，演什麼就要像什麼」、「王寶強老師一直很專業。」

王寶強生自河北農村，8歲時拜入少林寺，後來他看了李連杰的武打片，萌生當演員的念頭，儘管只能在劇組跑龍套、端茶倒水，依然毫無怨言，2003年他有幸被導演李揚看中，出演以礦坑為背景的電影《盲井》，隔年則通過大導馮小剛試鏡，出演農民工「傻根」，年僅21歲便成為家喻戶曉的演員。