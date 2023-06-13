由於勞工嚴重短缺，向來以排外聞名的日本正在向多個行業的海外勞工敞開大門，甚至可能允許他們永久居留在日本。但是移民專家認為，日本現在應該提高工資，創造條件吸引海外勞工。

《華爾街日報》報導說，上週東京批准了一項政策，讓日本可以用永久居留權來吸引海外勞工，解決其勞動力短缺問題。但是企業和移民專家們表示，現在的問題不是「該不該」引入外來勞工填補崗位空缺，而是如何吸引那些有能力的移民來日本就業。

三井住友金融集團旗下日本綜合研究所經濟學家石川智久(Tomohisa Ishikawa)說，「哪裡工資高，移民就去哪裡」，如果日本不能重振經濟並提高工資，就競爭不過別的地方。目前日本最低工資一般低於7美元/小時。

報導說，二戰結束後大部分時間裡，日本對藍領移民均採取排斥態度，只有少數情況例外，比如擁有日本血統的移民。30年前日本開始允許一些海外勞工參加技術培訓計畫，但這些海外勞工在日本待上幾年後就必須離開。這項計畫事實上成為日本人手緊缺的一些行業的低薪勞動力來源，但由於監督不力，海外勞工在日本屢屢遭遇無償加班和工作環境惡劣等問題。

目前有大約32萬名勞動者參與了這項培訓計畫，上週五，日本政府表示將廢除該計畫，用新措施取而代之，而新舉措的公開目標正是引入海外人才，以解決部分行業的本地勞動力不足問題。

報導指出，新的措施將覆蓋12個行業，具備相關技能的工作者可以攜帶家庭成員來日本工作，原則上想待多久就待多久。這些行業包括製造業、農業、酒店和餐飲業。而幾年前頒佈的一項政策規定，只有老年護理、建築和造船這３個領域的海外勞工可以無限期居留。

與許多主要經濟體一樣，日本也面臨勞動力短缺的困境。日本4月份失業率為2.6%，其人口也持續在萎縮。儘管有諸多繁瑣的限制，日本最近幾年的海外勞工數量仍不斷上升。截至2022年10月，日本海外勞工人數達到創紀錄的182萬，相比之下，10年前這一數字僅為70萬左右。

報導認為，雖然新舉措在政治上阻力不大，但一些選民對日本的民族構成可能因此發生變化仍感到不安。日本政府也不願做出希望海外勞工永久留在日本的暗示，日本內閣官房長官不久前表示，不會給移民發放無限期簽證，只是允許有期限的簽證無限制地續簽。