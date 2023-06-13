迪士尼集團旗下11個頻道計畫退出台灣電視市場，將於今年陸續終止經營，許多人從小看到大的頻道即將消失，引起台灣網友熱烈討論，其中「國家地理頻道」也將在明年1月終止經營，更讓不少人深感惋惜。

有網友在PTT八卦板分享迪士尼宣布退出台灣電視消息，引起眾人熱議，「有線電視要完蛋了」、「連電視台也要逃出鬼島」、「以後就是要串流自己賺吧，中間商消失了」、「小時候都在衛視中文台看七龍珠」、「沒有烏龍派出所可以看了嗎」、「原廠藥退出台灣市場，電視頻道退出台灣」、「有線電視收視費會調降嗎？少了好幾台欸」。

留言中有許多網友對「國家地理頻道」感到不捨，「連國家地理都沒了喔」、「我蠻喜歡看國家地理的說Q_Q」、「國家地理頻道有些節目很好看耶」、「裡面只有國家地理還能看」、「國家地理可惜了，唯一有在看的頻道」、「國家地理頻道沒了也太慘」、「國家地理可不可以留下來」、「如果國家地理跟探索沒了，可以宣告電視死去」。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）今日下午證實，已接獲迪士尼傳媒及美商國家地理頻道書面報請11個頻道終止經營，112年10月1日起終止經營「國家地理國際頻道」、「國家地理高畫質野生頻道」、「Baby TV」；113年1月1日起終止經營「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」、「STAR World」、「星衛娛樂台」及「星衛HD電影台」、「國家地理頻道」、「Star Movies HD」。