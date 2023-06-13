美國聯準會（Fed）升息預料放緩，但何時停止升息仍有變數，市場預期6月暫停升息，但7月是否升息，則要依據資料(data-dependent)進行貨幣政策決策，國際美元短線仍有撐，5月國際美元指數上漲2.62％下，5月非美幣別齊步走貶。

根據匯銀統計，5月日圓重貶4.28％、歐元貶值2.91％、人民幣貶值2.73％、澳幣貶值2.02％、新加坡幣貶1.34％、英鎊貶值0.86％、加拿大幣貶值0.26％，相較之下，新台幣僅貶值0.08％，表現相對抗貶，連帶使新台幣NEER上升至102.22，REER也上升至105.08，分別創下近三個月、近六個月新高。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。

至於REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

展望後市，匯銀主管表示，對於Fed利率決策，目前市場主要預期6月將暫停升息，即使7月Fed再次升息，後續升息終將步入尾聲，市場主流看法都認為，升息見頂將使美元走弱，有利非美貨幣翻揚，從資金流向看，新台幣下半年有望走緩升格局。

匯銀主管也提到，美國最快要等到明年第二季才會降息，在降息前利率仍會維持高點一段時間，利差因素仍存在，美元走勢不會太弱；而升息題材反應告段落後，後續匯市將回歸經濟基本面，國內景氣前景仍不明朗，新台幣要重返2字頭頗有難度，預料新台幣後續將以緩升為主，新台幣NEER、REER預料持續易升難降。