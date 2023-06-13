日本女星深田恭子主演過多部知名作品，舉凡《初戀那一天所讀的故事》、《午夜凶鈴2》等，備受不少粉絲支持。誰料她2021年罹患適應障礙症宣布停工後，再度復出時的暴瘦模樣讓粉絲擔憂不已，所幸她社群上近期更新的照片中，看似已逐漸恢復，讓粉絲嗨喊：「永遠不會變老，奇蹟般地40歲。」

深田恭子2021年5月因罹患適應障礙症暫停演藝工作，而當時她和百億社長杉本宏低調交往中，不過卻因被目擊與他在街上大吵，且女方還有酗酒問題，進而傳出兩人分手傳聞，讓深田恭子的感情狀態備受外界關注。值得注意的是，雖然她的感情風波討論不斷，不過自從宣布復出後，她也專注在事業上，誰料，她在社群上曬出與合作新劇的女星大地真央合照時，因臉頰瘦成「錐子型」，和過去反差極大，引來大批粉絲擔憂。

深田恭子近日在IG上更新一則貼文，幫自己的新作品宣傳，此外也一併曬出她與懶骨頭玩樂的照片及影片。只見畫面中，她穿著一件白色襯衫，外搭一件深色上身，整個人看起來相當具有朝氣與活力。此外，她的雙頰雖未完全恢復成過往的模樣，但看似已經恢復了元氣。

而貼文PO出後，短短時間內便吸引近20萬名網友按讚分享，更有不少粉絲留言：「一個永遠不會變老的奇蹟般的40歲」、「世界上最可愛且未來也依然是最可愛的40歲」、「真的很高興你現在看起來很快樂的模樣」、「謝謝你告訴我們你過得很好。」

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