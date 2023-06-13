七年級生的陳泰樺ATI，是台灣當代的創作青年，其作品「萬年龍」於2011年蘇富比拍賣1.3萬元美金，顯示其已受到國際收藏家青睞。（柯宗緯攝）

「JAPARA」與陳泰樺ATI聯名款香水「QUEEN MATI 皇后美帝」除分享古老文明的記憶，更與現代科技結合，同步推出「QUEEN MATI 皇后美帝」NFT。（柯宗緯攝）

台灣7年級青年藝術家陳泰樺（阿泰ATI）獲邀跨界合作，在新願藝術協助規畫下，與擁有埃及香氛魔法之稱的泰國「JAPARA」香氛品牌攜手，推出獨特香味的聯名款香水「QUEEN MATI 皇后美帝」限量上市，讓香氛魔法與前衛的視覺藝術相互衝擊下再完美結合。

陳泰樺提到，對埃及第一個印象就是「流行樂之王」麥可‧傑克森（Michael Jackson）的歌曲《Remember the Time》，MV中充滿古埃及的元素，如麥可在埃及宮廷群舞的畫面及高貴豔麗的埃及皇后。

陳泰樺談到，「QUEEN MATI 皇后美帝」的創作理念是以自己原創IP角色「快樂」與「美帝」為主角，成為這個世界中的「埃及國王」與「埃及皇后」，並打造專屬的故事，將代表「歷史」、「古文明」、「記憶」與「神祕」等元素融合在這款香水的設計上。

陳泰樺生於台灣解嚴那年1987年出生於台北，是台灣當代能反映出七年級生受電視、電玩、電影、音樂所影響的創作青年，其作品「萬年龍」於2011年蘇富比拍賣1.3萬元美金，顯示其已受到國際收藏家青睞。

這次「JAPARA」與陳泰樺ATI聯名款香水「QUEEN MATI 皇后美帝」除分享古老文明的記憶，更與現代科技結合，同步推出「QUEEN MATI 皇后美帝」NFT。凡購買「QUEEN MATI 皇后美帝」聯名款香水，即贈同款聯名NFT，此NFT之賦能可享「JAPARA」產品優惠及獨家活動邀請，達到藝術界、時尚界、精品界交織合作的特別體驗。

JAPARA台灣總經理蘇皇嘉表示，個人很喜歡ATI的作品，且已有多幅收藏，而「JAPARA精油香水」蘊藏著古埃及文化，透過與ATI合作，融入台灣青年藝術家的思維，讓古老文明與獨特的現代風格結合，創造出充滿異國神祕感及魅惑氛圍的作品。「QUEEN MATI 皇后美帝」從設計、包裝、瓶身到香味，都具有相當魔幻感，未來會尋找其他的藝術家再來跨界合作，創造更多的可能。