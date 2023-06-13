迪士尼集團旗下的11個頻道包括衛視中文台、衛視電影台、國家地理頻道等，今（13日）傳出年底前會陸續退出台灣，對此，國家傳播通訊委員會（NCC）已證實此事，而集團公關稍早也回應了。

迪士尼2021年在台推出串流平台Disney+，因想將主力放在Disney+，因此「迪士尼頻道」2022年初宣布關台，未料，現又傳出該集團旗下的11個頻道年底前會退出台灣，對此，NCC也證實此事，表示已收到備查公文，會尊重業者的經營規劃。

迪士尼集團旗下除了衛視中文台、電影台，還有Baby TV、Star Movies HD、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道、國家地理頻道、STAR Movies Gold、STAR World、星衛HD電影台、星衛娛樂台，而第一波將於10月1日停播3頻道，其他則在明年1月1日停播。據悉，迪士尼已向員工證實該訊息，估計受到影響的台灣員工約有100多人。

據《聯合新聞網》報導，集團公關表示因應全球策略，因此「做出一些商業模式的調整」。迪士尼也表示接下來重心會放在Disney+，並強調仍會持續深耕台灣影視。