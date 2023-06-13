今下午2點半左右，國道1號嘉義水上路段南下273公里處傳出多車撞擊事故，事發當時雨勢相大。 （國道警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今下午2點半左右，國道1號嘉義水上路段南下273公里處傳出多車撞擊事故，事發當時雨勢相大。 （國道警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義地區午後下起暴雨，今下午2點半左右，國道1號嘉義水上路段南下273公里處傳出多車撞擊事故，經國道警方調查，指該路段當時共有2起車禍，先有一輛自小客因天雨路滑失控撞擊另一輛自小客，隨後一輛小貨車見前方有車禍，緊急煞車失擦撞護欄，後方大貨車閃避不及又撞上前方車輛，兩起車禍共造成4人送醫，駕駛酒測值均為零。

國道警方表示，國道1號南向273.6公里、273.5公里今下午2點34分各發生2起事故，第一起事故為邵男駕駛的自小客車，原行駛於內側車道，疑天雨路滑失控擦撞中線杜男開的自小貨車而肇事。

第二起事故為朱男駕駛自小貨車行駛於中線車道，急煞車後失控撞外側護欄，導致後方陳男駕駛的大貨車閃避不及撞上，2起事故共造成4人受傷，第一起事故包括自小貨車駕駛、車內2名乘客受傷，分送嘉義榮總、衞福部嘉義醫院診治，第二起事故傷者為自小貨車駕駛，送嘉義長庚醫院診治。

國道警方呼籲用路人雨天行車務必減速慢行，加大行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。