攝影玩家為了自己的拍攝作品效果施放煙霧，造成三合院住戶及路過居民困擾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮天仙宮旁2棵百年鳳凰木的火紅花朵盛開，搭配木造三合院老宅，成為攝影熱點。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮天仙宮旁2棵百年鳳凰木，近來開滿火紅的鳳凰花，搭配木造三合院老宅，成為攝影熱點，卻有攝影玩家罔顧遊客及住戶感受，為了自己的拍攝作品效果施放煙霧，將攝影玩家誇張行徑拍照上網引發熱議，社區明年鳳凰花開時將研擬攝影公約，盼攝影玩家自律。

民眾在臉書社團PO文指出，投69線天仙宮旁的2棵百年鳳凰木，被當地人稱為「夫妻樹」，該附近的木造三合院迄今仍有人居住，近來爆紅成為攝影熱點，讓住戶十分困擾，近日更有攝影玩家為了作品施放煙霧，這些煙都是有味道的，不只屋主困擾，路過民眾視線也受影響，十分危險。

網友痛斥，施放煙霧的行為太自私、離譜。甚至有人列舉過去攝影玩家誇張行徑，如在花朵上滴膠水，製造露珠果；為了拍花瓣雨，竟刻意搖晃樹枝；甚至拿食物引誘鳥類等野生動物等。呼籲攝影玩家能相互尊重。

麒麟社區居民指出，鳳凰花花期已經接近尾聲，為了避免日後花季再發生類似爭議，社區研擬制定攝影公約，針對周邊道路停車、拍攝秩序等進行規範，希望外來前來賞花、拍網美照的遊客都確實遵守。