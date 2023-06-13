日本青森縣知事三村申吾預計6月退休，但他有感於台北市與青森縣交流情誼，13日率團拜訪台北市教育局表達感謝，教育局也致贈客製化悠遊卡祝福三村申吾。教育局長湯志民表示，台日學校交流不會因知事退休而中斷，青森縣與台北市友誼會持續長存。

青森縣知事三村申吾2018年首次率團拜訪台北市，雙方隔年開始有實體交流，在新冠肺炎疫情期間，則改為書信問候與視訊交流。

青森縣與台北市在2021年8月簽訂台日雙方簽訂教育交流備忘錄（MOU），並各自選定5所不同屬性學校交流，台方學校為大安高工、松山工農、士林高商、永春高中及大理高中，日方學校為弘前高校、三本木農業高校、青森商業高校、五所川原高校及三本木高校。

三村申吾即將在6月卸任青森縣知事，但他為了感謝台北市持續與青森縣交流，今日到訪台北市教育局表達感謝，也希望雙方能夠持續交流，友誼長存。湯志民則贈與客製化悠遊卡，祝福三村申吾卸任後一切順利，也歡迎他再次造訪台北市。

湯志民表示，隨著疫情趨緩，台北市與青森縣學校已著手規畫實體互訪，大安高工預計今年10月、士林高商12月前往青森縣交流；青森弘前工業高校則預定明年1月拜訪大安高工。

他強調，台日學校交流不因三村申吾卸任被中斷，未來台北市及青森縣友誼也將持續長存。