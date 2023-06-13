烏克蘭總統澤倫斯基上週六親口證實烏軍已展開大反攻。俄羅斯聯邦安全局週二（13日）表示，已收網逮捕一群曾任職軍工廠的工人，這些人涉嫌替烏方刺探敏感國防資訊、並密謀從事炸鐵路等破壞攻擊行動。

俄烏戰爭開打至週二已475天。路透社報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）週二發布聲明，這群工人涉嫌替烏克蘭從事間諜工作，暗中取得俄羅斯空軍武器系統與設備使用的技術文件與模組並交付烏方。

FSB表示，這一票嫌犯也涉及謀劃炸毀俄羅斯西南端庫斯克州（Kursk）、貝爾哥羅德州（Belgorod）轄內用於運輸俄國部隊前往烏克蘭作戰的鐵路。俄國這兩個州均與烏克蘭接壤。

FSB說明，FSB已控告這些工人，罪名是叛國與籌劃破壞行動，「這些嫌犯均已拘留，正陸續招供」。FSB並未提及這些人的姓名。

FSB指，拘捕行動還搜出總重超過4公斤的爆裂物、4枚雷管、軍方設計文件、軍用貨物與大筆現金。