證期局表示，受到美聯準會即將公布貨幣政策影響，台股大盤指數開高走高，而今天（13日）亞股漲跌互見。就今年以來至6月13日來看，台股漲幅達19.93%，漲幅高於韓國漲17.57%、上海漲4.52%、深圳跌幅1.29%、香港跌幅1.91%、新加坡跌幅1.7%、美國道瓊漲幅2.2%，僅輸日本的漲幅24.29%，顯示台股的表現優於多數亞股。

就6月份截至6月12日為止來看，台股已漲2.27%，漲幅皆贏過韓國漲2.03%、上海漲幅0.76%、深圳漲幅0.74%、香港漲幅6.42%、新加坡漲幅1.18%，也僅輸日本的漲幅5.01%，而美國道瓊漲幅3.52%，台股6月以來的表現介於亞股之間。

另外，就日均量來看，台股今年以來截至6月12日止，集中市場日均量為2,383億元，較去年同期日均量2,819億元，年減約15.47%。證期局表示，主要是今年以來受到美國升息、俄烏戰爭等不確定因素影響，加上近期財報公布影響日均量，但相較於其他亞股，同期間新加坡日均量年減21.67%、香港日均量年減13.8%、韓國也年減13.58%，台股與其他亞股主要市場一樣日均量皆出現下滑。