台灣和泰國的雙向文化探搜，含「金」量浮現！泰國第一學府朱拉隆功大學商學院（Chulalongkorn Business School, CBS）13日參訪台灣首座金融博物館「金融探索館」（FE62, Financial Explorer 62），成是金融探索館創設以來首次的大型國際交流，台、泰參訪師生因此瞭解台灣在歷經國內、外重大經濟事件後，在金融體制與金融韌性上的正向轉變，並學習當代顯學永續金融、台灣普惠金融政策的多元耕耘。

臺北科技大學文化事業發展系規劃「金融文化永續人才培力計畫國際PBL工作營」，營隊主持人張怡敏老師表示，今年首度由北科大與泰方鏈結，透過對台灣金融文化場館施設的現地踏察與場域實作，期能從台泰兩國千禧世代的視角為金融文化永續人才之培力挹注嶄新動能，落實聯合國永續發展SDGs。

台灣金融研訓院表示，這是金融探索館創設後首次大型的國際交流，且參訪團為亞洲名列前茅的朱拉隆功大學商學院，因此別具意義。 作為台灣「新南向政策」主要國家之一的泰國，農業、勞務、觀光與台灣合作交流密切，這次雙方的金融文化交流，台灣金融研訓院除了推廣金融知識教育與促進普惠金融，也藉此練兵，作為金融探索館開啟國際知名度的前哨戰。

台灣早先並沒有專門介紹本國金融發展沿革的場館，僅有少數銀行擁有自家的行史館，直至去年（2022）年底，在金管會督導與台灣金融研訓院的努力下，金融探索館應運而生。除了讓世界看見台灣，金融探索館自去年12月中開幕以來，導覽內容不斷推陳出新，包括對國、高中職生推出先備知識教材、開發手機遊戲「金探局」等，以提升金融學習成效。