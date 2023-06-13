江振誠代言「桂格無添加糖養氣人蔘」，一喝就想起童年時期父親的關愛舉動。（桂格提供）

米其林星級名廚江振誠近日擔任保健品牌代言人，提及歲月流逝讓心態有了不少變化，許多想做的事情難免會擔心欠缺體力與熱情而難以推進，所以會飲用保健品為身心打氣，同時想起童年階段，父親溫暖的關愛舉動。

江振誠提到，「從四十歲跨到四十五歲，在精神、想法、體力上都有很大的變化。心裡有很多想做的事、想發展的興趣，但是要如何保持體能、專注力、熱情，這個是最困難的！」這次接下「桂格無添加糖養氣人蔘」代言，回想起童年與爸爸的故事：「我爸爸在我要出門上學前給我一片人蔘，要我含著，到學校才能咀嚼，我還記得含著含著，慢慢就感受到人蔘的香氣和甜味、也就是『回甘』的感覺。」與產品設計不謀而合。

江振誠提到，喝下「桂格無添加糖養氣人蔘」之後，自己不再那麼快就感到累，有「定下來」的感覺，是一種定心式，更成為他現在每天開機的儀式感，「桂格無糖養氣人蔘」嚴選整支人蔘，標榜人蔘補氣、西洋蔘穩氣，搭配蓮子、百合調合不燥熱，溫潤少負擔，品嘗可感受順口與自然回甘。