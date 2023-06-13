台中5億高中生案事發迄今超過一個月，賴姓高中生的家屬質疑賴生是遭到「謀財害命」，其案情也疑點重重，然而，這起案件遭人爆料，賴姓阿公生前的好友指出，賴家死的不只是這2個而已，而會死3個，並直接指出「賴生的母親也在名單內」，另外，賴姓阿公生前花6千元，透過代書寫的遺囑也離奇消失了。

這起引發社會關注的案件，賴生母親委託律師控告夏家父子謀財害命，並委託法醫高大成驗屍及勘驗現場，先後質疑遭「下毒」，遭殺害後加工「被墜樓」；並提出到院體溫、血氧濃度及出血量等疑點，並發現死者右手有4個可疑針孔，背部有傷痕、脖子有疑似勒痕等疑有他殺嫌疑。

《驚爆新聞線》節目中，政經評論員許維智透露，事發之後，陸續接到賴母、賴母閨密，以及賴姓阿公好友的電話，並指出賴姓阿公生前有花6千元透過代書寫遺囑，且他也親自詢問賴母委託律師許哲維「你有聽過遺囑的事情嗎？」，但對方卻表示「沒聽過」，讓他認為賴姓阿公的遺囑離奇消失了。

另外，許維智還說，有退役的檢察官、律師，形容賴生事件是「超完美的謀殺案」，他還接獲消息，賴姓阿公的友人透露，「有可能死的不只這2個（賴姓阿公、賴生），會死3個，連賴生的母親也在名單中」。

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