民進黨總統參選人賴清德日前提及規畫讓已停機的核電機組做為緊急使用，商總理事長許舒博今日表示，賴清德的說法是「面對現實」，台灣是一個海島，沒有物資進來時就一定缺電。

許舒博指出，台灣要面對現實，台灣是海島沒有很大物產近來就會遇到缺電，煤、天然氣幾乎都靠外力，只有一個水力，遇到乾旱更慘，幾乎什麼都沒有一定會遇到缺電。

台灣電力公司送審核能一廠核廢料中期貯存的第2次變更設計水土保持計畫，被新北市政府不予核定，台北高等法院判台電勝訴。

許舒博也表示，侯市長主動一點，乾式貯槽盡快放行，目前燃料棒無處存放，無法添新的燃料棒，使得核電機組根本無法運作。

台灣要生存下去，怎麼要穩定一點，核電是一個必要的選擇，如果沒有經濟，台灣根本沒有外交，其他國家願意與台灣深化外交，也是因為台灣經濟實力。

許舒博直言「根本沒有什麼非核家園」，許多國家也將核電視為綠電，而大家擔心核災的問題，台灣周圍的國家也有核電廠，台灣根本無法成真的非核家園。