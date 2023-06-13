新店碧潭地景藝術今年以風靡全世界的「Hello Kitty」及其家族明星們為主題，家族中超人氣明星「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」等5個角色3D巨大化，展期6月16日至9月13日，於每晚6時至10時點燈。

觀旅局表示，今年碧潭地景藝術特別邀請到全球知名的「Hello Kitty」來台，而寫生主題更是首度在台灣登場，以寫生結合碧潭風景區美麗的自然景緻，「Hello Kitty」更化身高達13米的寫生藝術家，另外還有「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」在拿著或躺在畫筆上的超萌模樣一同亮相，邀請大家呼朋引伴來碧潭欣賞「Hello Kitty」及三麗鷗家族明星們，感受「Hello Kitty」可愛又療癒的獨特魅力。

在碧潭地景藝術展出期間，碧潭東岸廣場每周日都有農業局舉辦的「農夫市集」，7月1日還有新北市新店區體育會辦理的龍舟體驗活動，活動內容為龍舟體驗營，推廣多元水域活動，也有新店區公所在7月4日及7月11日辦理新店碧潭觀光導覽活動。此外，經發局的招商廠商在8月舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思YOYO PARTY」，內容包含YOYO哥哥姐姐表演秀及體驗活動。

而碧潭東岸的餐飲遊憩區，除了有各種異國美食佳餚外，在6月22日在碧潭藝術大街將舉辦「小小藝術家」彩繪塗鴉活動，而暑假期間的周末假期陸續推出「日子加點糖」滿額好康放送活動及「夏日涼一下」追蹤粉絲專頁活動，即可獲得塗鴉涼扇或DIY手繪風車等驚喜小禮！更多活動消息請持續關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁。