北市北投區一間鹹粥店的潘姓老闆娘遭周姓男子槍殺，檢警13日解剖遺體，檢體將送法醫研究所鑑定，但據了解，周男不滿1個月前到店內消費，潘女將一盤他先點的炸豆腐送給其他桌的客人，周男反應遭潘女擺臭臉，10日中午才會憤而開槍。

43歲潘女，18年前自越南嫁來台灣，已取得台灣身分證，獨自經營鹹粥店，林姓先生以及兒子會在開店、收攤時幫忙，完全不認識犯案的周男，否認雙方有感情糾紛，但周男則稱，案發當時他拿出槍，原本只是要「嚇嚇她」，不料潘女竟嗆「要開就開」，他才會鑄成大錯。

士林地檢署檢察官下午在新北市立殯儀館解剖，初判死者受有槍傷，現已取出子彈，待解剖鑑定報告釐清死因，遺體發還死者先生處理後事，而周男曾犯有毒品罪，警方並未起出毒品，已採集尿液化驗，並持續追查槍枝來源。

周男一度稱槍枝是姪兒朋友多年前寄放，又改口表弟朋友的槍枝，檢警認為，周男從家中攜帶槍枝犯案，早已預謀行凶，卻又未規劃逃亡路線，躲在一處土地公廟，外傳周男追求潘女不成由愛生恨，檢警將後續調查，周已遭法院裁准收押不禁見。