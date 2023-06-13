由德國SWR西南德廣播公司耗時三年拍攝的紀錄片《小提琴天后慕特：愛樂一生》，是慕特（Anne-Sophie Mutter）60歲生日的紀念電影，將在7月上映。全片帶領觀眾回顧慕特從神童到天后的人生，也側擊了慕特從女孩到母親的幕後生活，可看見舞台下的慕特，充滿海派、爽朗又充滿童趣的日常對話。

1976年，年僅13歲的慕特被指揮名家卡拉揚 （Herbert von Karajan） 發掘，邀請她和首屈一指的柏林愛樂一起演出，從此慕特縱橫古典樂壇數十載，與世界上眾多頂尖樂團、知名指揮家合作，征戰世界各地音樂廳與音樂節。她的演奏技巧精湛，情感豐沛且極具表現力與渲染力，深深打動跨世代古典樂迷，有「當代小提琴天后」的封號，當之無愧。

導演希格麗德（Sigrid Faltin）為了呈現慕特的不同面貌，特地安排她與自認最親近的友人、最崇拜的古典樂業內權威以及「讓她一秒變迷妹」的古典樂壇圈外偶像面晤交談。於是乎，促成了慕特與網球巨星羅傑．費德勒（Roger Federer）、紐約魔術師史蒂夫．柯恩（Steve Cohen）、指揮家丹尼爾．巴倫波因（Daniel Barenboim）、傳奇電影作曲家約翰．威廉斯（John Williams ）、作曲家約格．魏德曼（Jörg Widmann）以及她的長期鋼琴伴奏蘭伯特・奧基斯（Lambert Orkis）等人對談 。

慕特因此道出為何她熱愛網球，熱愛魔術，並從中激盪出古典音樂與網球、魔術間殊途同歸之處，網球與魔術如何幫助她理解古典音樂。

同時，還有慕特如何看待古典樂手與華服的態度，如何後悔幼時放棄彈奏鋼琴轉戰小提琴，如何面對第一任丈夫的早逝與作為單親母親的辛酸，以及如何在公領域與私人家庭生活取得平衡。此外，還有慕特對於永續教育和慈善事業的貢獻，對年輕音樂家的支持。全片將於7月7日上映。