隨著天氣越來越熱，惱人的蚊蟲也開始頻繁活動。日前有人特地買了蚊香，卻怎麼樣都無法點著，仔細一看才發現鐵盒上寫著「聞香肉鬆餅乾」，貼文一出，讓許多網友笑翻。不過也有過來人指出，購買這類創意商品要特別當心，不懂事的小朋友可能會將實物吞下肚，「真的很危險」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，日前店長請同事買午餐時順便買蚊香，同事買回來後，卻讓店長覺得很不對勁，直說：「顏色怎麼這麼奇怪？」不僅兩片蚊香緊緊合在一起無法分開，就連用打火機也無法點著。

「這個…好像不是蚊香」，搞了半天終於發現問題所在，原來同事買了蚊香造型的零食，讓店長傻眼地說：「你幹嘛買餅乾啦！」從原PO分享的照片可見，這款「蚊香」的形狀、包裝，都和知名蚊香品牌極度相似，不過外包裝寫的是「聞香肉鬆餅乾，消滅飢餓，驚艷味蕾」，不仔細看真的很容易混淆。

同事買回來的「蚊香」其實是特殊造型餅乾，外包裝還註明是肉鬆口味。（圖／FB爆廢公社）

貼文曝光後，吸引2千多名網友按讚，留言笑說，「我需要這酷酷的東西」、「笑死，這超煩的XD」、「吃了會不會冒煙」、「期實用吃的更有效啦」、「我居然不知道有這種餅乾」、「我在超商有看過欸」。

不過也有網友說：「其實這種零食家裡有小孩真的很危險」，表示友人曾買了面速力達母造型的果凍給孩子吃，未料某天竟然撞見孩子在挖真的面速力達母軟膏，還想要放入口中，所幸即時阻止才沒有釀成慘案，提醒大家：「這種創意商品真的要很小心」。