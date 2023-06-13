阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）確定加盟美國足球大聯盟邁阿密國際隊，他的妻子安托內雅羅庫佐（Antonela Roccuzzo）趁機在最近一次廣告中展現自己的英語能力，讓一些球迷相當驚喜。「第一次聽到她的聲音，而且是講英語。」「拜託教一下梅西說英語吧。」「我們的女王，英語說得很流利。」

梅西只會講兩種語言，他在公開場合都是使用西班牙語（阿根廷人的西語）。因為長年效力西甲巴塞隆納，當地屬於加泰隆尼亞自治區，梅西因此也能說流利的加泰隆尼亞語。梅西的生涯都沒有去成英超，最後也放棄學英語，畢竟西語還是在很多地方可以溝通，也容易找到翻譯的人。

安托內雅羅庫佐也是阿根廷人，相較於從小投入足球的梅西，她在家鄉的拉美教育中心大學取得學士學位，所以英語能力沒有問題。不過安托內雅羅庫佐很少在鏡頭前開口，平常也只說西語。這次她是在一個護髮產品的廣告裡開口說英語，提到她在懷孕時掉了很多頭髮，然後稱讚這個產品讓她的頭髮又充滿生命力。

梅西到哪裡都避不開宿敵C羅（Cristiano Ronaldo），球迷在IG留言稱讚安托內雅羅庫佐的同時，也出現幾位「羅粉」前來謾罵：「你比不上喬治娜（Georgina Rodriguez），她是最美最棒的。」喬治娜就是C羅的女友，少數C羅粉甚至不甘心見到梅西的妻子出風頭，遭到梅粉反唇相譏：「你們何不問問C羅為什麼現在還不娶喬治娜？」