台灣有史以來最大徵收案「桃園航空城」正如火如荼進行中。（蔡依珍攝）

台灣有史以來最大徵收案「桃園航空城」正如火如荼進行中，但有9居民獲台北高等行政法院判決勝訴，撤銷區段徵收，桃市府指出，9位地主分處菓林自強社區和海口崙仔後地區，都是屬於民航局辦裡的蛋黃區，會以不影響計畫為原則下持續推動航空城計畫。

桃園航空城分為民航局負責的蛋黃區和桃園市政府負責的蛋白區，總計徵收約5000戶，其中位於蛋黃區的大園10位居民，不滿原本在計畫徵收範圍外，卻因鄰居想被徵收而突然被納入區段徵收區，提行政訴訟救濟。

台北高等行政法院認為，徵收並非調整居住環境的唯一且必要方法，政府不能以飛機起降噪音、跑道燈光設備、整體飛安維護，且第三跑道變高導致易淹水等環境外部性問題，就將民宅納入徵收範圍，手段欠缺正當性和必要性，要求採侵害最小方式，判決其中9戶勝訴，撤銷區段徵收土地處分，民團也呼籲內政部、民航局不要上訴，盡快偕同桃市府等檢討航空城計畫，並與居民協商保留方案。

桃市府地政局指出，該案是航空城首起被撤銷徵收處分案，9位勝訴地主有4名所有權人共7筆土地在海口崙仔後一帶聚落，個別是獨立住宅，徵收後畫為乙種工業區，另有1戶在坑口段頭前小段，都相對單純。

但菓林自強社區相對複雜，4位所有權人都是持分地，分3筆土地，其中3人分別持有10人和14人共有的2筆土地，還有1筆土地是9個人持有其中1人提訴訟。地政局指出，土地不可能持分徵收，因此有可能整筆土地全數剔除、撤銷徵收，該地段徵收後畫為產業專用區。

地政局說，內政部跟民航局將待收到判決書後研議是否上訴，直指※林自強社區是非都的農牧用地、海口崙仔後是甲種建築用地，若放棄上訴或上訴後仍被撤銷，將檢討土地使用如何修正，可能直接恢復或是畫為都市計畫相容土地使用類別，屆時住戶會跟產專或乙公共存，強調一定會以不影響整體計畫推動為原則修正。

目前9戶部分核准原地保留、部分適用先建後遷，與航空城整體進度一致，都在辦理土地及地上物區段徵收公告作業，預計明年底才會拆除地上物，將依據官司再辦理後續作業，不影響航空城整體進度。地政局也坦言，目前蛋黃區還有1件地上物徵收處分訴訟、蛋白區有2件，會持續關注。