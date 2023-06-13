新北市樹林警分局上月28日執行查緝車手勤務時，發現3名可疑男子，對方看見警員也立即逃竄至一旁的天主教堂園區內，警員直覺有異便上前追捕，最後在在建築物內的樓梯間攔獲其中1人，並查出其為越南籍失聯移工，後續依法解送專勤隊，不過警方作為竟然引起教堂阮文雄神父不滿，認為侵害宗教自由。不過法界人士對於侵害宗教自由的看法不同。

警方強調，教堂附近銀行林立，是反詐、防搶巡邏的重點區域，並非刻意派人到教堂前巡邏或站崗，相關執法行為皆依警執法規定辦理，目的為查緝犯罪，預防危害發生，對於宗教自由絕對尊重，不會有刻意侵擾行為。

阮文雄神父表示，深感警察這樣行為對於宗教自由及人權尊重構成了嚴重的侵犯，因此，他與一些宗教及非政府組織（NGO）的夥伴將於14日在立法院召開記者會表達對此的極度關切及不滿，也呼籲警政署及移民署等單位不要在宗教場所執勤抓人。

但法界人士的看法則不同，律師湯詠煊認為，憲法第 13 條保障人民的宗教自由，包括人民的信仰自由、崇拜與傳教之自由。本案警方只是進入天主教堂園區盤查，並未有干涉天主教彌撒活動的傳教或天主教信徒的信仰活動，因此我不認為有侵害到宗教自由。

胡書瑜律師則表示，我國憲法保障的宗教自由，依照大法官釋字的解釋，是指人民有信仰與不信仰任何宗教之自由，以及參與或不參與宗教活動之自由； 而宗教行為，也必須在符合社會秩序、善良風俗等合法的狀況下，才受到相對的保障。而本案追捕移工的行為，是基於刑事訴訟法追查犯罪、保護社會秩序的行為。因此，並不會影響到憲法所保障的宗教自由。