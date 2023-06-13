新北市社會局委託社團法人更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，每年都會帶著少年去淨灘，讓他們從中學習資源分類與回收的重要性，學習愛惜地球。10日培力園36名少年，到福隆龍門舊社沙灘淨灘，竟發現中一塊向大家宣導「要環保」的大型垃圾，最後清出超過70公斤的垃圾。

出發的前一天，淨灘合作社的人告訴孩子，「那邊很乾淨，沒什麼垃圾。」所以大夥單純的帶著幾個垃圾袋就出發了。沒想到現場垃圾滿佈，「誰說沒有垃圾的！」短短不到一小時就好幾個人中暑，整片沙灘都是海廢，孩子根本撿不完。

培力園老師要他們不能放棄，所以孩子苦中作樂，開始觀察每一件海廢的「身世」，有一大袋的酒瓶、寫著韓文的飲料罐、針筒、針頭、中國漂來的垃圾，甚至絕版的飲料罐、印著TikTok品牌的休閒鞋等等。

然而有件大型看板讓孩子困惑，少年阿祐問，「為什麼海邊活動結束後會有這個垃圾？」那竟是一個宣導要用環保杯的看板，忍不住說：「這樣下次還是別辦比較好！」對於淨灘活動格外諷刺。

培力園社工高彤說，淨灘在逐一秤重的過程中耗費大量時間，海洋廢棄垃圾實在太多太大，有的是5個少年同時搬都吃力，還有捕魚網、浮球等垃圾，總重預超過70公斤，連大人都覺得誇張。

活動後高達九成以上的少年表示，淨灘讓他們難忘，以後願意減少垃圾產出，並落實生活中可以隨手做到的環保行動。